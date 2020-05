Iran: bevrijden Palestina is 'islamitische plicht'

Het is de "islamitische plicht" om te vechten voor de bevrijding van Palestina. Dat zei de Iraanse ayatollah Ali Khamenei vrijdag in een televisietoespraak.

Daarmee deelt hij een nieuwe sneer uit naar Israël, dat al decennia illegaal het leeuwendeel deel van Palestina in handen heeft. "Het doel van deze strijd is de bevrijding van het hele Palestijnse land", zei Khamenei in een televisietoespraak. Vlak voor die speech werd Iran door Israël beschuldigd van meerdere cyberaanvallen op donderdag. Zo'n duizend Israëlische websites werden toen gehackt.Ook de Verenigde Staten, een trouwe bondgenoot van Israël, kregen ervan langs. "Het beleid om de aanwezigheid van het zionisme in de regio te normaliseren is een van de belangrijkste beleidslijnen van de VS ", zei Khamenei. Daarom moet volgens hem "iedereen de hand van de Palestijnse strijder vullen en de rug rechten".Israël viert vrijdag Jeruzalemdag. Dan wordt gevierd dat Oost-Jeruzalem in 1967 in Israëlische handen viel. Iran viert dit jaar op hetzelfde moment Al-Qudsdag. Die protestdag staat in het teken van het verzet tegen Israël en het zionisme en is daarnaast een steunbetuiging aan Palestina. Al-Quds is de Arabische naam voor Jeruzalem.