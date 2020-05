China wil veiligheidsinstanties in Hongkong vestigen

China wil in de toekomst nationale veiligheidsinstanties in Hongkong vestigen en die daar ook kunnen inzetten.

Dat staat in het ontwerp van een besluit over veiligheidswetten voor de stadstaat voor het Nationale Volkscongres dat vrijdag in Peking is begonnen. Donderdag werd al bekend dat het congres zal stemmen over nieuwe wetgeving die speciaal voor Hongkong is gemaakt naar aanleiding van de massale demonstraties. De wetgeving is onder andere omstreden omdat het zonder tussenkomst van het parlement in Hongkong aan de wetten van de stadstaat wordt toegevoegd.

Door de nieuwe wet wil Peking meer grip krijgen op de onrust in Hongkong. De protesten begonnen vorig jaar en waren aanvankelijk gericht tegen een andere omstreden wet die uitlevering van onderdanen aan China mogelijk zou maken. Toen die wet van tafel was, richtten de protesten zich tegen de toenemende invloed van China.

Snel mogelijk

De leider van Hongkong, Carrie Lam, liet vrijdag weten "volledig mee te zullen werken" om zo snel mogelijk de veiligheidswetten in te voeren. Die zullen volgens Lam geen effect hebben op de rechten en vrijheden van de bevolking van de stadstaat en ook niet op de onafhankelijkheid van het justitiële systeem.



Actievoerders riepen ondertussen op tot nieuwe demonstraties hoewel die vrijdag nog niet van de grond kwamen. In de straten van Hongkong was oproerpolitie zeer zichtbaar aanwezig.

Hongkong is een voormalige Britse kroonkolonie. Het maakt sinds 1997 weer deel uit van China, maar heeft meer zelfstandigheid dan andere delen van het land.

