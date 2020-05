Aantal Nederlandse coronapatiënten op ic weer gedaald

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 252, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er drie minder dan donderdag. Er liggen daarnaast 481 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 46 minder dan woensdag. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "De tragere daling is vermoedelijk gerelateerd aan het weekendrooster tijdens Hemelvaart, waarbij ontslag van de ic gemiddeld later op de dag optreedt. We verwachten dat de daling verder door zal zetten richting de 150, medio volgende week."Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 251 in Nederland, 3 minder dan gisteren. Eén wordt verpleegd op een Duitse ic, hetzelfde aantal als donderdag.Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 863 coronapatiënten, 59 minder dan de voorgaande dag.