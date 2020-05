Marokkaanse douane draait overuren tijdens coronacrisis

In een week tijd heeft de douane drie grote ladingen drugs onderschept

Dat meldt de douane (ADII) in een gezamenlijke verklaring met de nationale veiligheidsdienst DGSN.

Bij de grensovergang Marokko-Mauritanië aan de kust van Guerguerat werd half mei 6.300 kilo hasj onderschept. Bij een grenscontrole stuitten de autoriteiten op de grote lading cannabishars die verborgen was in een lading karton aan boord van een in Marokko geregistreerde vrachtwagen. De 36-jarige chauffeur is aangehouden.

Op 14 mei werd nabij Kenitra zo'n 380 kg cannabishars, 90 kg tabaksbladeren en 10 kg gemalen tabak onderschept. Op 8 mei werden in de zuidelijke stad Agadir twee voertuigen staande gehouden. De personenauto's vervoerden 180 kilogram cannabishars, 146 kilogram tabaksbladeren en 650 kilo rauwe cannabis.



Coronacrisis DGSN melde onlangs voor de maand maart een daling in de criminaliteitscijfers van 20%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De daling is het gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, maar is echter niet waarneembaar in het aantal drugstransporten.

De toegenomen activiteit van drugskoeriers lijkt een gevolg te zijn van de verschoven aandacht van de autoriteiten. Door het coronavirus wordt een groot deel van de politiemacht ingezet voor de handhaving van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

© MAROKKO.NL 2020