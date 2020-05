Voormalig voetballer zamelt $1 miljoen in voor bouw moskee in Spanje

Frederic Kanoute voert een online campagne om fondsen te werven voor het bouwen van een moskee in de Spaanse stad Sevilla

De in Frankrijk geboren 42-jarige Malinese speler bekeerde zich op 20-jarige leeftijd tot de Islam en startte meer dan een jaar geleden met de inzamelingsactie Kanoute4SevilleMosque. Kanoute won met Sevilla FC in 2006 en 2007 de UEFA Cup en UEFA Super Cup en werd met zijn land één van de topscorers op de Africa Cup van 2004.





"Toen ik voor Sevilla speelde, hielp ik de moslimgemeenschap met hun tijdelijke musallah. Ze hebben nu jouw hulp nodig om een moskee te bouwen in Sevilla, een stad die de moskee al meer dan 700 jaar niet heeft gehad", zei Kanoute in een video op Twitter .









Kanoute meldde woensdag dat de campagne de grens van $1 miljoen heeft bereikt. "Dus heel erg bedankt. Moge Allah je belonen en iedereen verheffen die aan die campagne heeft deelgenomen, of degenen die hebben bijgedragen, of het nu gaat om het doneren van geld of het verspreiden van de boodschap".

