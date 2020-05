De maan is niet waargenomen in Saoedi-Arabië. Eid al-Fitr wordt gevierd op zondag 24 mei 2020.

De religieuze autoriteiten in Saoedi-Arabië bevestigen dat morgen de 30e van de maand Ramadan is. Voor Marokkaanse moslims in Nederland wil dat zeggen dat we dus nog een dag mogen vasten en zondag feest vieren.









Moge Allah ons vasten en onze goede daden accepteren.





