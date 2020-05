Marrakech: Man opgepakt wegens documenteren armoede werkloze ambachtswerkers

De man was bezig met het interviewen van ambachtswerkers die sinds de uitbraak van het coronavirus geen inkomen meer hebben.

De politie in Marrakech heeft woensdag een man aangehouden tijdens het filmen van de sociale omstandigheden van arme bewoners in delen van het oude Medina. Veel ambachtswerkers zijn hard geraakt door de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.





Khaled Al-Warayashi werd woensdagmiddag door de politie opgepakt en tot middernacht opgesloten op het politiebureau op het Djemâa El Fna. De vereniging voor mensenrechten in Marrakech is laaiend en geeft in een verklaring aan dat Al-Warayashi niks strafbaars heeft gedaan. "De actie was van humanitaire aard en bedoeld om de aandacht van de autoriteiten te vestigen op de schrijnende situatie waarin burgers zitten", aldus de verklaring.





Volgens de vereniging roepen de beelden niet op tot haat of geweld en is de actie niet in strijd met de wet. De vereniging roept de autoriteiten op de zaak te laten gaan.





De autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

© MAROKKO.NL 2020