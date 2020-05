Marokko wil in 90 dagen 1,8 miljoen mensen testen op coronavirus

Het opvoeren van het aantal coronatests is één van de voorwaarden om de coronamaatregelen te versoepelen

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft in alle Marokkaanse regio's een campagne opgezet om op grote schaal te kunnen testen op het coronavirus. Het doel van de campagne is om de komende 90 dagen 1.790.000 tests uit te voeren.

De 90-daagse campagne, die tussen 10 en 15 mei van start ging, heeft tot doel het land voor te bereiden op de opheffing van de noodtoestand. Het opvoeren van het dagelijkse aantal tests is één van de vier voorwaarden voor versoepeling van de coronamaatregelen.

Volgens de zorgminister wordt de epidemiologische situatie in Marokko gekenmerkt door grote regionale verschillen. "De situatie vraagt om een regionale aanpak.", legde de minister uit.



"De strategie dient om asymptomatische gevallen sneller op te sporen", schreef minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb in een brief aan regionale gezondheidsautoriteiten. De grootschalige testcampagne moet het mogelijk maken coronapatiënten zonder symptomen vroegtijdig te detecteren, de besmettingsperiode in te korten en zodoende de verspreiding van het virus te beteugelen.

In Marokko werden vandaag in 24 uur tijd meer dan 10.000 mensen getest op het longvirus COVID-19. Een nieuw record. Het beoogde doel is 20.000 tests per dag.

© MAROKKO.NL 2020