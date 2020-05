Trump aan gouverneurs: open gebedshuizen 'nu meteen'

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan.

Hij heeft vrijdag de gouverneurs van alle staten opgedragen de gebedshuizen onmiddellijk te laten heropenen nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. "Vandaag bepaal ik dat gebedshuizen - kerken, synagogen en moskeeën - essentiële plaatsen zijn die essentiële diensten verlenen", vertelde Trump op een persconferentie in het Witte Huis.







"Sommige gouverneurs hebben slijterijen en abortusklinieken als essentieel beschouwd, maar hebben kerken en andere gebedshuizen weggelaten. Dat klopt niet", zei hij. "Ik corrigeer dit onrecht en noem gebedshuizen essentieel.".





Trump herhaalde zijn voornemen toekomstige hulpverzoeken van gouverneurs te zullen negeren als ze zijn verzoek niet inwilligen. "De gouverneurs moeten het juiste doen en ervoor zorgen dat deze zeer belangrijke essentiële geloofsplaatsen opengaan. Nu, dit weekend nog", zei hij. "Als ze het niet doen, zal ik de gouverneurs overrulen. In Amerika hebben we meer gebeden nodig, niet minder.".





Trump heeft herhaaldelijk gedreigd met het weigeren van federale steun aan staten die te voorzichtig zijn in het versoepelen van coronamaatregelen. Of het dringende verzoek van Trump effect zal hebben valt nog te bezien, gouverneurs zijn zelfstandig bevoegd wetten uit te vaardigen met betrekking tot gezondheidscrises in hun staat.

