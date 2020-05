El Othmani: Leer leven met corona, strijd tegen virus kan nog 18 maanden duren

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani heeft Marokkanen opgeroepen te leren leven met het coronavirus en aangegeven dat de strijd tegen het dodelijke longvirus nog lang niet voorbij is.

De maatregelen tegen het coronavirus zullen in afwisselende vormen aanhouden en het kan nog 12 tot 18 maanden duren voordat het land kan terugkeren naar 'normaal'. Dat zei premier El Othmani donderdag tijdens een teleconferentie met leiders van andere politieke partijen.





"We moeten ermee samenleven. Het moet deel uitmaken van ons leven en onze toekomst", zei El Othmani. Volgens de premier is het op dit moment niet in te schatten wanneer de coronacrisis voorbij is. "Er zijn weer onverwachts nieuwe besmettingshaarden ontstaan", zei El Othmani, verwijzend naar nieuwe hotspots in Dakhla in het zuiden van Marokko.





De premier prees de vorderingen van de nationale strijd tegen het virus tot dusver en herhaalde dat door de strenge maatregelen dagelijks meer dan 200 coronadoden en 6.000 besmettingsgevallen zijn voorkomen





Volgens El Othmani voldoet het land nog niet aan de criteria om de maatregelen te versoepelen en stelde vier voorwaarden aan een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Marokko heeft onlangs de noodtoestand met drie weken verlengd tot 10 juni.

