Marokko meldt 121 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 121 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 7.332

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag één nieuwe coronadode. Tot dusver zijn 197 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19. In het laatste etmaal zijn 97 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 4.377. Het herstelpercentage in Marokko is opgelopen tot 59,7%

De regio Casablanca-Settat noteert met 31,8% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (17,9%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (13,6%), Fez-Meknes (13,5%), Rabat-Sale-Kenitra (9,3%) en Daraa-tafilalet (8%).

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani heeft Marokkanen opgeroepen te leren leven met het coronavirus en aangegeven dat de strijd tegen het dodelijke longvirus nog lang niet voorbij is. De maatregelen tegen het coronavirus zullen in afwisselende vormen aanhouden en het kan nog 12 tot 18 maanden duren voordat het land kan terugkeren naar 'normaal'.



Volgens El Othmani voldoet het land nog niet aan de criteria om de maatregelen te versoepelen en stelde vier voorwaarden aan een eventuele versoepeling. Het opschalen van het aantal dagelijkse coronatests is één van die voorwaarden. Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid is daarom in alle Marokkaanse regio's gestart met het op grote schaal testen op COVID-19. Het doel van de campagne is om de komende 90 dagen 1.790.000 personen te testen.

In Marokko werden vandaag in 24 uur tijd meer dan 10.000 mensen getest op het longvirus COVID-19. Een nieuw record. Het beoogde doel is 20.000 tests per dag.

