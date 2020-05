Aantal coronapatiënten op ic daalt verder

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 227, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er 25 minder dan vrijdag.Er liggen daarnaast 505 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We zien dat de daling van het aantal Covid-patiënten op de ic, zoals verwacht, verder doorzet. Het aantal nieuwe Covid-ic-opnames per dag is momenteel erg laag. Daarmee krijgen we steeds meer ruimte voor het hervatten van de andere zorg."Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 226 in Nederland en 1 in Duitsland, net als vrijdag het geval was.Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 811 coronapatiënten, 152 minder dan de voorgaande dag. De afgelopen 24 uur zijn er geen verplaatsingen geweest tussen de regio’s.