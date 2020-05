Iran heropent grote moskeeën en monumentale praalgraven

Iran heropent onder voorwaarden mausoleums en andere belangrijke religieuze en culturele centra die wegens het coronavirus waren gesloten.

© ANP 2020

President Hassan Rohani heeft bekendgemaakt dat ze van zonsopgang tot zonsondergang open zijn voor mensen die afstand houden, mondmaskers dragen en handschoenen aanhebben. De monumentale praalgraven zijn belangrijke politieke, religieuze en toeristische trekpleisters in het sjiïtische land van 83 miljoen inwoners. Ook het praalgraf van de stichter van de Islamitische Republiek Iran, de ayatollah Khomeini (1902-1989), was dicht. Rohani zei dat het virus niet mag worden onderschat, maar niet tot algehele paniek mag leiden.Vanaf 30 mei moeten alle ambtenaren weer gewoon aan het werk. De sportwedstrijden inclusief die van de eerste en tweede voetballiga gaan, zij het zonder publiek, 11 juni weer van start. Ook de horeca heropent dan onder voorwaarden. Onderwijsinstellingen en gewone moskeeën blijven nog dicht. Verwacht wordt dat de universiteiten half juli weer opengaan.Sinds eind februari zijn er in Iran volgens officiële cijfers circa 7300 mensen aan het virus bezweken. De gezondheidszorg was mede door de jarenlange Amerikaanse sancties tegen het land niet voorbereid op een dergelijke uitbraak. Meer dan 130.000 mensen zijn besmet geraakt, maar meer dan 100.000 patiënten zijn al genezen.