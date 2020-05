Toeristen vanaf juli onder voorwaarden weer welkom in Spanje

Buitenlandse toeristen kunnen vanaf juli weer naar Spanje. Premier Pedro Sanchez zei dat zaterdag tijdens een persconferentie. Wel moet aan veiligheidsvoorwaarden worden voldaan, zei de regeringsleider.

90 en 125 miljard euro verlies

"We garanderen dat toeristen geen risico zullen lopen, maar ook dat ze geen risico voor ons zullen veroorzaken", aldus Sanchez. Met zijn aankondiging maakte hij een eind aan verwachtingen dat het toerismeseizoen misschien zelfs eerder opgestart zou kunnen worden. Italië kondigde recentelijk aan de grenzen met ingang van 3 juni weer te openen.Sanchez' stap komt niet als verrassing; eerder in de week kondigde de minister van Transport al aan dat het buitenlandse toerisme "vanaf eind juni weer op gang gebracht" wordt. Volgens José Luis Ábalos wordt daarbij dan wel gekeken naar de gezondheidssituatie in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. Hij zei ook dat de Spanjaarden dan weer buiten hun eigen provincie mogen reizen.Ábalos zei dat de autoriteiten voorbereidingen treffen om het toerisme te controleren en in goede banen te leiden. Hij ziet allereerst veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Balearen en Canarische Eilanden omdat daar "de gezondheidssituatie heel positief is". De bewindsman zei niet wat hij precies voor ogen heeft, maar komt naar eigen zeggen heel snel met concrete plannen.De toerismesector staat voor 12 procent van de Spaanse economie en wil dat het snel afgelopen is met de beperkende maatregelen. De sector zou dit jaar hoe dan ook al ergens tussen de 90 en 125 miljard euro verlies lijden, zelfs als de regering eind juni het buitenlandse toerisme weer toelaat.