Marokko intensiveert politiepatrouilles op vooravond Eid al-Fitr

Normaal gesproken gaan burgers op de ochtend van Eid al-Fitr naar de moskee, en brengen ze de rest van de dag door met familiebezoek. Door het coronavirus gaat het dit jaar noodgedwongen anders. Moskeeën zijn dicht en de overheid heeft iedereen opgeroepen om het feest thuis en in kleine kring te vieren.





Lokale autoriteiten hebben als reactie winkelgebieden en woonwijken in quarantaine geplaatst. Het aantal controlepunten werd de laatste dagen van de vastenmaand al opgevoerd. In veel delen van het land werden patrouilles geïntensiveerd en toegangswegen tot woonwijken gebarricadeerd met betonblokken. In Tanger werden na veelvuldige schendingen een aantal woonwijken afgesloten en ook in Marrakech , Casablanca, Rabat en Tetouan is het toezicht verscherpt.

Door de recente afname in het aantal dagelijkse sterfgevallen lijkt het er op dat veel burgers zich de laatste tijd minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen. De autoriteiten vrezen voor het ontstaan van nieuwe besmettingshaarden.