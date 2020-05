Egypte verleent gratie aan duizenden gevangenen

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft aan 3157 gevangenen gratie verleend ter gelegenheid van het einde van de vastenmaand ramadan.

Onder hen bevindt zich een voormalig politieagent die meer dan tien jaar geleden een Libanese popdiva vermoordde, blijkt uit een publicatie waarin de namen zijn bekendgemaakt. Mohsen al-Sukkari werd in 2010 veroordeeld tot 25 jaar voor het doden van zangeres Suzanne Tamim. Volgens de rechtbank pleegde hij de moord in opdracht van de Egyptische vastgoedmagnaat Hisham Talaat Moustafa, tegen een vergoeding van 2 miljoen dollar. Tamim had in 2008 een relatie met Moustafa, maar beëindigde die. Ze zou uit wraak zijn vermoord.De zakenman werd voor zijn aandeel in de misdaad veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar kreeg om gezondheidsredenen in 2017 gratie van de president.De miljardair Moustafa was destijds senator en een leidende figuur in de Nationale Democratische Partij van toenmalig president Hosni Mubarak die in 2011 werd afgezet tijdens een opstand van de bevolking.