'Remdesivir werkt vooral bij minder zware gevallen corona'

Coronamedicijn remdesivir van farmaceut Gilead Sciences lijkt vooral te werken bij minder zware gevallen van corona.

Volgens een nieuw onderzoek zouden met name patiënten die niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld beademingsapparatuur ermee gebaat zijn. Een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine wijst uit dat patiënten over de gehele linie wel vier dagen sneller lijken te genezen na behandeling met het middel, afgezet tegen een placebogroep. Ook zou de kans op overleving erdoor toenemen.Maar de onderzoekers merken ook op dat de verschillen niet statistisch significant zouden zijn. Dat zou betekenen dat niet duidelijk is of het middel echt werkt. "Gezien de hoge mortaliteit ondanks het gebruik van remdesivir, is het duidelijk dat behandeling met een antiviraal middel alleen niet voldoende zal zijn", concluderen de wetenschappers verder.De Amerikaanse geneesmiddelenhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. In Japan gebeurde dat onlangs ook. Toch lopen er nog meerdere onderzoeken naar hoe effectief het middel eigenlijk is bij de behandeling van Covid-19.