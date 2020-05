'Negenduizend huishoudens kunnen huur niet meer betalen'

Bijna negenduizend huurders hebben zich sinds het begin van de coroncrisis gemeld bij hun woningcorporatie omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dat meldt NRC op basis van een inventarisatie onder 197 corporaties.

© ANP 2020

Volgens de krant bezitten die samen zo'n 1,6 miljoen sociale huurwoningen van de 2,4 miljoen die er in Nederland zijn. De hardst getroffen huurders zijn zzp'ers en freelancers die door de crisis hun inkomen hebben zien wegvallen, schrijft de krant. De corporaties verwachten dat de komende tijd meer huurders zich melden met betalingsproblemen, omdat de financiële buffers die sommige huurders hebben opgebouwd op raken.Vorige week riep koepelorganisatie Aedes van de corporaties huurders die in de knel komen op om met de verhuurder afspraken te maken. Het kan dan gaan om huurbevriezing, huurverlaging, betalingsregelingen of het zoeken naar een passendere woning. Tegen NRC meldt Aedes dat de huurachterstanden bij de corporaties sinds jaren weer zijn gegroeid door de coronacrisis. "We hopen dat de financiële problemen voor deze huurders tijdelijk zijn, want voor hen is dit verschrikkelijk", zegt bestuurslid Hester van Buren. Volgens haar zijn er ook nog mensen die "hun kop in het zand steken" voor de betalingsproblemen. "Die hebben zich nog niet bij ons gemeld."