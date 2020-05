Moeder van premier Rutte overleden

De moeder van premier Mark Rutte is overleden. Ze is vrijdag begraven, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

De moeder van de minister-president overleed al op woensdag 13 mei. Ze werd 96 jaar. De RVD laat zich verder niet uit over haar overlijden, maar ze is niet overleden aan het coronavirus.De premier maakte het overlijden van "mijn lieve moeder Mieke Rutte-Dilling" zelf bekend. "Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben", laat Rutte weten. "Wij hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken."