Parlementslid Vlaams Belang betrapt op lockdownfeestje

Het Belgische parlementslid Dries Van Langenhove (27) is door de politie in Gent op heterdaad betrapt tijdens een lockdownfeestje.





Na een klacht van een buur over geluidsoverlast, kwam de politie een kijkje nemen. Er bleek een feestje aan de gang met twaalf mensen, onder wie Van Langenhove. Twee weken geleden versoepelde België de corona-isolatie. Vanaf dat moment mochten inwoners van het land weer mensen thuis uitnodigen, maar niet meer dan vier.



Van Langehove is de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Hij kwam in 2018 in het nieuws na de onthulling dat zijn studentenclub in groepschats racistische, seksistische en antisemitische berichten en afbeeldingen plaatste. Hij werd daarop geschorst door de Universiteit Gent. Vorig jaar werd hij opgepakt vanwege het overtreden van de racismewet en de wapenwet. Dat onderzoek loopt nog.

Het jongste verkozen parlementslid van België, dat voor het Vlaams Belang in de Belgische 'Tweede Kamer' zit, krijgt de kans om een boete van 250 euro te betalen of hij riskeert zijn onschendbaarheid te verliezen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard maandag. Verscheidene bronnen bevestigden aan de kranten dat het Kamerlid donderdagavond betrapt werd bij het stilleggen van een lockdownfeest.