Volle Madrileense terrassen op eerste dag van opening

Het was maandag druk op de terrassen en in de parken van Madrid. Veel Spanjaarden besloten direct gebruik te maken van deze vrijheid nu dat weer is toegestaan.

Madrid en Barcelona kwamen maandag in fase 1 van versoepeling van maatregelen tegen het coronavirus, wat betekent dat terrassen en parken weer open mogen. Het aantal nieuwe doden en besmettingen neemt al een tijd gestaag af, daarom worden de maatregelen versoepeld. Maandag werden vijftig nieuwe doden gemeld, waarmee het totaal op 26.834 komt.

Het is de negende dag op rij dat het dodental onder de honderd blijft. Bij 132 mensen werd het virus vastgesteld. Het aantal geregistreerde besmettingen staat op 235.400.

In veel parken was het om 08.00 uur maandagochtend al druk. "Dat komt waarschijnlijk doordat het de eerste dag is dat het weer mag", aldus een hardloper in een Madrileens park tegen de Spaanse krant El Mundo. "Het is maandagochtend, maar het lijkt wel zondagmiddag qua drukte." De fietsers en hardlopers kwamen aan een stuk door het park in.



Stranden

Niet alle horecazaken met terrassen gingen weer open in Madrid, maar alles dat openging, zat direct vol. Cafés en restaurants mogen maar de helft van het normale aantal maximum gasten toelaten. "Wij zijn vroeg opgestaan om een biertje op het terras te kunnen drinken", aldus twee bezoekers van een café in het centrum van Madrid tegen El Mundo.

In Barcelona gingen de terrassen ook weer open. Daarnaast is de openingstijd van de stranden verruimd, om te grote drukte zoals afgelopen weekend te voorkomen. Inwoners van de stad kunnen nu in de ochtend en in de avond naar het strand om te sporten.

