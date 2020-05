Oud-premier Marokko opgenomen in ziekenhuis Casablanca

marokko 25 mei 16:56

De voormalige premier van Marokko Abderrahmane Youssoufi is zondag opgenomen in het Cheikh Khalifa-ziekenhuis in Casablanca.

De reden van de opname van de 96-jarige Youssoufi is niet bekend. Volgens zijn vrouw is zijn toestand stabiel. Ook regeringsleider Saad Eddine El Othmani zei dat de toestand van Youssoufi stabiel is en wenste hem op Twitter een snel herstel toe.



De oud-politicus en voormalige secretaris-generaal van de Socialist Union of Popular Forces (USFP) was tussen 1998 en 2002 premier van Marokko. Onder zijn bewind werd veel vooruitgang geboekt op het gebied van persoonlijke vrijheden en persvrijheid.

Youssoufi ondergaat vanwege zijn leeftijd regelmatig medische controles.