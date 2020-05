Erdogan: 'Niemand kan Palestina innemen' (video)

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vormt de heilige Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem de rode lijn voor moslims wereldwijd

De Turkse president herhaalde op Eid al-Fitr de Turkse steun voor Palestina. "We zullen niet toestaan ​​dat het Palestijnse land aan iemand anders wordt aangeboden", zei Recep Tayyip Erdogan in een videoboodschap op Twitter gericht aan Amerikaanse moslims.

"Het is duidelijk dat de wereldorde er niet in is geslaagd gerechtigheid, vrede, sereniteit en orde te brengen", zei Erdogan en verwees even later naar de annexatielust van de kersverse coronaregering van bezetter Israël.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu herhaalde recentelijk zijn voornemens delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. "Deze gebieden vormen de geboorteplaatsen van de joodse natie. Het is tijd om de Israëlische wet erop toe te passen", zei Netanyahu tegenover de Knesset (het Israëlische parlement) tijdens de recente presentatie van zijn nieuwe eenheidsregering. "Dit zal de vrede niet op afstand brengen, het zal het dichterbij brengen. Deze nederzettingen zullen hoe dan ook deel uitmaken van Israël", voegde hij toe.



Annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever wordt voorgesteld in het Amerikaanse 'vredesplan' voor het Midden-Oosten dat president Trump begin dit jaar presenteerde. De Amerikaanse ambassadeur in Israël zei onlangs dat de Verenigde Staten (VS) gereed staan om in de komende weken de Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever te erkennen.

Meerdere landen, waaronder Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zicht uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal.



