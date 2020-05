Mohammed VI: Koninklijk pardon voor 483 gevangenen

Koning Mohammed VI heeft 483 mensen gratie verleend ter gelegenheid van Eid al-Fitr.

Het koninklijk pardon is in Marokko een traditioneel gebruik om nationale en religieuze feestdagen te markeren. Bij 387 begunstigden is de gevangenisstraf verlaagd, meldde het ministerie van Justitie in een verklaring. In 105 gevallen ging het om mensen die op borgtocht vrij waren. De meesten van hen (59) is ook de geldboete kwijtgescholden. In 16 gevallen is enkel de geldboete kwijtgescholden maar moeten veroordeelden nog wel de gevangenisstraf uitzitten.





Vorig jaar gaf de koning ter gelegenheid van Eid al-Fitr 755 mensen een koninklijke gratie. Het lagere aantal van dit jaar kan het gevolg zijn van de uitzonderlijke gratie van de koning eerder dit jaar. Om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen ontvingen in april 5.645 gevangenen gratie.

