Nador: Ambtenaar geschorst wegens diefstal voedselhulp

Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een ambtenaar geschorst wegens diefstal van voedselproducten die bestemd zijn als hulp voor behoeftigen

De arrestatie volgde na het uitlekken van een geluidsopname van een gesprek tussen de verdachte en de manager van een liefdadigheidsorganisatie, meldt het ministerie in een verklaring. Het ministerie had naar aanleiding van de geluidsopname een onderzoek ingesteld en identificeerde al snel de ambtenaar uit de geluidsopname.

In de geluidsopname stemt de ambtenaar ermee in de voedselproducten, die bedoeld zijn voor verspreiding onder behoeftige huishoudens, te gebruiken voor persoonlijke consumptie.

Corruptie

Corruptie onder ambtenaren is een hardnekkig probleem in Marokko. Volgens de Corruption Perceptions Index uit 2019 van de NGO Transparency International staat het land wereldwijd op de 80e plek. Ondanks inspanningen van de regering de corruptie aan te pakken blijft het probleem de vooruitgang en ontwikkeling van het land belemmeren.



In 2016 startte Marokko met een nationale strategie voor corruptiebestrijding. Het plan omvat een programma voor digitaliseren van overheidsdiensten, programma's voor ethiek, transparantie en toegang tot informatie en een programma voor overheidsopdrachten, controle en verantwoording. In januari zei regeringsleider Saad Eddine El Othmani dat Marokko op de goede weg is in de strijd tegen corruptie.

De resultaten van de strategie zijn voor een grote meerderheid van de Marokkaanse burgers echter ongrijpbaar en onmeetbaar. Uit een onderzoek in juli 2019 bleek dat 74% van de Marokkanen van mening is dat de regering te weinig doet om corruptie aan te pakken.

Circa 53% van de ondervraagde Marokkanen is van mening dat institutionele corruptie toeneemt en meer dan 31% gaf toe de afgelopen 12 maanden steekpenningen te hebben betaald.

