Bouwprojecten in Marokko worden deze week hervat

Na een onderbreking van twee maanden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus gaat de sector naar verwachting deze week weer van start

Dat meldt de Minister van Huisvesting en Stedelijk Beleid Nezha Boucharb tijdens een ontmoeting met huisvestingsmaatschappij Al Omrane Groupe zaterdag.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko hebben meer dan 170.000 werknemers in de bouwsector hun baan verloren, dat is 24% van het total aantal arbeidsplaatsen in de bouwsector. De hervatting van de bouwactiviteiten in Marokko moet de economische schade als gevolg van het coronavirus verzachten.

Bouwplaatsen moeten voldoen aan gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de richtlijnen van de Marokkaanse autoriteiten. Alle bedrijven uit de bouwsector zijn verplicht de veiligheidsinstructie toe te passen. Elke schending zal resulteren in opschorting van de projecten van de overtredende operator, waarschuwde de minister.



Economieminister Mohamed Benchaaboun riep Marokkaanse bedrijven vorige week op om de activiteiten te hervatten na het einde van de vastenmaand ramadan. De oproep was gericht aan bedrijven die niet vallen onder de preventiemaatregelen, zoals horeca en contactberoepen. Bedrijven met werknemers die vanuit huis werken werden opgeroepen daar mee door te gaan.

De bouwsector was één van de zwaarst getroffen economische sectoren in Marokko. Volgens een recent onderzoek van het nationale bureau voor de statistiek (HCP) hebben 60% van de bouwbedrijven in Marokko de bedrijfsactiviteiten volledig stilgelegd als gevolg van COVID-19.

