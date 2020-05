'1 op de 10 Nederlanders komt niet rond door coronacrisis'

Een op de tien Nederlanders komt momenteel moeilijk rond vanwege de coronacrisis.

Het gaat vooral om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. De laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers worden financieel het zwaarst getroffen. Ongeveer twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62 procent) en laagbetaalde zzp’ers (69 procent) zegt dat hun inkomen is gedaald door de crisis. Ook als ze gebruik hebben gemaakt van inkomensondersteunende regelingen van de overheid, is hun netto-inkomen gedaald.Van de mensen die hun inkomsten zagen dalen door de coronacrisis, zegt bijna de helft (46 procent) de afgelopen tijd spaargeld te hebben gebruikt om rekeningen te betalen. Een derde (33 procent) zegt de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder (verder) in de financiële problemen te komen.Goedbetaalde zzp'ers kunnen vaak nog wel terugvallen op een zelf aangelegd reservepotje om kosten op te vangen. Van de mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering zegt 44 procent echter geen spaargeld meer te hebben om toekomstige onverwachte uitgaven van ongeveer 2000 euro direct te kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor 42 procent van de ondervraagde laagbetaalde flexwerkers.