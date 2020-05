Marokko: Forse toename stroperij tijdens coronacrisis

Sinds het uitroepen van de noodtoestand in Marokko op 20 maart zijn 49 illegale jachtmisdrijven gemeld.

De Marokkaanse autoriteiten in Marokko hebben een alarmerende toename van stroperij geconstateerd sinds het uitvaardigen van de noodtoestand als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, meldt het Marokkaanse Ministerie van Landbouw in een persbericht.

Sinds 20 maart zijn 49 jachtmisdrijven gemeld, het betreft voornamelijk jagers die actief zijn buiten het aangewezen jachtseizoen, jagen met verboden middelen, 's nachts jagen, jagen in beschermde reservaten en jagen op beschermde diersoorten. De autoriteiten hebben 16 jachtwapen in beslag genomen.

Plezierjacht In Marokko beoefenen ongeveer 80.000 Marokkanen plezierjacht en jaarlijks reizen zo'n 3.000 toeristen naar Marokko om te jagen op wild. De sector zorgt voor zo'n 1,2 miljard DH (€115 miljoen) aan inkomsten per jaar.



Naast pogingen om het legale jachttoerisme in het land te stimuleren, hebben autoriteiten maatregelen genomen om bedreigde diersoorten en de biodiversiteit van het land te beschermen door het reguleren van jachtseizoenen en jachtvergunningen.

De illegale jachtpraktijken zijn echter een doorn in het oog van Marokkaanse autoriteiten. De schadelijke effecten van stroperij zijn onder meer de verspreiding van zoönosen, het in gevaar brengen van diersoorten en in sommige gevallen onteigening en het veroorzaken van uitsterving van diersoorten.

