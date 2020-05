Amerikaanse moslims weigeren moskeeën te heropenen

"De beslissing is aan ons en niet aan de president", luidt de reactie van Amerikaanse moslims op het omstreden versoepelingsvoorstel van president Donald Trump.

Amerikaanse moskeeën en gebedshuizen van andere religies zullen in de Verenigde Staten (VS) voorlopig geen bezoekers ontvangen. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift NewsWeek aan de hand van gesprekken met religieuze leiders.





De meeste gebedshuizen in de VS sloten eind maart de deuren om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Trump deed vorig weekend een dringende oproep aan gouverneurs de gebedshuizen in hun staat te heropenen. Trump verklaarde dat gebedshuizen - kerken, synagogen en moskeeën - "essentiële plaatsen" zijn die "essentiële diensten verlenen". Gouverneurs die zijn verzoek zouden weigeren hoeven in de toekomst niet te rekenen op een luisterend oor van de federale overheid, dreigde Trump.





Volgens Ibrahim Hooper, voorzitter van de Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties, zullen de deuren van Islamitische gebedshuizen in het land voorlopig gesloten blijven om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hooper verwacht niet dat moskeeën zullen luisteren naar de man die kort na zijn intrek in het Witte Huis miljoenen moslims de toegang tot het land ontzegde





Een aantal moskeeën, waaronder in Houston (Texas), hebben op Eid al-Fitr hun deuren geopend voor een beperkt aantal bezoekers. De meeste moskeeën in de VS hebben echter hun toevlucht genomen tot het internet om het Eid-gebed in huiselijke sfeer te faciliteren.

