Cannabis als mogelijke behandeling tegen coronavirus

Volgens Canadese onderzoekers heeft een tiental soorten cannabis deugden om te voorkomen dat het longvirus COVID-19 het lichaam binnendringt.

Onderzoekers Artsen Igor en Olga Kovalchuk van de Universiteit van Lethbridge hebben een voorstudie gepubliceerd waarin ze 13 cannabisextracten hebben geïdentificeerd die zich binden aan de eiwitten die door het coronavirus worden gebruikt om cellen binnen te dringen.

"We hebben verschillende cannabissoorten gevonden die de expressie van ACE2-receptoren verminderen", zei Dr. Kovalchuk. Dit betekent dat het coronavirus minder snel de cellen kan binnendringen en daardoor het besmettingsrisico aanzienlijk wordt verkleint. "Een aantal cannabissoorten heeft het aantal van deze (virale) receptoren met 73% verminderd", zei Kovalchuk aan de Canadese nieuwsdienst Calagary Herald.

Het gaat hier niet om cannabis die bij de lokale coffeeshop of 'dispensary' te verkrijgen is, en ook niet om cannabis die middels roken in het lichaam terecht komt. De bestudeerde cannabisextracten zijn speciaal gekweekte extracten die rijk zijn aan CBD en arm aan THC.



De bevindingen zouden kunnen leiden naar de ontwikkeling van mondspoelingen of producten voor gorgelen of inhaleren om mensen weerbaarder te maken tegen het coronavirus. De studie heeft geen klinische proeven uitgevoerd of financiering ontvangen van de cannabisindustrie in Canada.

Het Canadese onderzoek is niet de enige die het gebruik van cannabis in de strijd tegen COVID-19 heeft onderzocht. In Israël is het Ichilov-ziekenhuis begonnen met een test waarbij medicinale cannabis wordt toegediend aan coronapatiënten, meldt dagblad Times of Israël. Volgens artsen van het ziekenhuis heeft cannabis antivirale eigenschappen die de verspreiding van het virus vertragen.

