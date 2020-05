Atlasleeuwen feliciteren moslims met Eid al-Fitr (video)

De Marokkaanse internationals hebben ter gelegenheid van Eid al-Fitr hun beste wensen uitgesproken

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft maandag een video gepubliceerd waarin spelers van het nationale elftal feestelijke Marokkanen feliciteren met het eind van de vastenmaand.

Onder meer Nordin Amrabat, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Zuhair Fadhal, Faisal Fajr, Youssef Al-Nassery, Nabil Dirar, Roman Sayes, Youssef Al-Arabi, Ashraf Lazar en Amin Hareth passeren de revue.

De liefdevolle berichten vonden plaats in het Engels, Frans, Darija en Tamazight, maar de boodschap was duidelijk en onverdeeld: "Verenigd, we zullen het coronavirus verslaan".

Vlak voordat in maart in Marokko de noodtoestand werd uitgeroepen brachten de Leeuwen van de Atlas een ​​video uit waarin Marokkanen werden aangemoedigd standvastig te blijven in de nationale strijd tegen het coronavirus. Nordin Amrabat, Badr Benoun, Munir Mohamedi, Karim El Berkaoui, Yahya Jabrane en Achraf Hakimi riepen iedereen op de veiligheidsmaatregelen serieus te nemen en thuis te blijven.

