WHO stopt met onderzoeken hydroxychloroquine tegen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk gestopt met klinische proeven met het antimalaria-medicijn hydroxychloroquine.

Dat heeft WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag bekendgemaakt. De aankondiging volgt na de recente publicatie van medisch tijdschrift Lancet. Volgens onderzoekers werken hydroxychloroquine en chloroquine niet tegen het coronavirus.

De medicijnen, die respectievelijk worden gebruikt tegen malaria en reuma, kwamen weer in het nieuws nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei hydroxychloroquine te nemen tegen het coronavirus.

Die uitspraak leidde tot veel kritiek van doktoren en wetenschappers. In The Lancet zeggen onderzoekers dat de middelen geen effect hebben op Covid-19 patiënten. Het is zelfs zo dat de medicijnen juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen.



Volgens Tedros is de WHO meer dan twee maanden geleden begonnen met een "solidariteitsonderzoek" om de veiligheid en werkzaamheid van vier geneesmiddelen en geneesmiddelencombinaties tegen COVID-19 te evalueren.

Meer dan 400 ziekenhuizen in 35 landen hebben patiënten geselecteerd. Ruim 3.500 patiënten uit 17 landen hebben zich aangemeld om het medicijn te testen, aldus de WHO. Hydroxychloroquine kan bijwerkingen zoals hartritmestoornissen veroorzaken. Het sterfterisico is ook groter bij gebruik van het medicijn.

Tedros benadrukte wel dat de medicijnen als veilig worden aanvaard voor gebruik bij patiënten met auto-immuunziekten of malaria.

