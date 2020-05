Marokko gestart met opleggen thuisquarantaine coronapatiënten

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid gaat coronapatiënten verplichten de quarantaine-periode thuis uit te zitten.

Dat schrijft het ministerie in een memo naar alle regionale gezondheidsautoriteiten. Het besluit is het gevolg van de daling in het aantal nieuwe besmettingen en de toename in het aantal herstelde coronapatiënten. De maatregel is bedoeld om de opnametijd in ziekenhuizen te verkorten en de druk op de zorgsector te verlagen.





Het ministerie verzoekt lokale autoriteiten coronapatiënten op te dragen twee weken thuis in quarantaine door te brengen. Bij nieuwe symptomen moeten patiënten zich opnieuw melden bij het ziekenhuis.





Gedurende de thuisisolatie worden patiënten geacht de hygiënevoorschriften strikt op te volgen, daarbij is het gebruik van een mondkapje ook binnenshuis verplicht om eventuele huisgenoten niet te besmetten. Familiale besmettingen zijn een groot punt van zorg voor Marokkaanse zorgautoriteiten.

