Spanje: Ontslag leraren Marokko ingetrokken

Het Spaanse Ministerie van Onderwijs heeft het ontslag van tien leraren van Spaanse scholen in Marokko ingetrokken.

De Spaanse leraren die les gaven in Marokko werden in april ontslagen omdat ze te midden van de coronacrisis hun werkplek in Marokko hadden verlaten en terugkeerden naar thuisland Spanje.

Sinds 16 maart zijn onderwijsinstellingen in Marokko gesloten en zijn leraren in het land begonnen met thuiswerken en online afstandsonderwijs. De Spaanse onderwijzers besloten echter terug te keren naar Spanje. Een aantal daarvan deed dat zonder toestemming van de Spaanse ambassade in Rabat en werden ontslagen. De onderwijzers lieten destijds weten het ontslag aan te vechten en werden bijgestaan door Spaanse onderwijsvakbonden.

De Spaanse autoriteiten erkennen nu dat het beëindigen van het dienstverband een fout was, meldt nieuwsdienst Europa Press. Het terugdraaien van het ontslag is bedoeld om de rechten van de betrokken leerkrachten te "beschermen". Het ministerie zal nu elk geval individueel bestuderen.



De meeste docenten kregen maandag bericht over het teruggedraaide besluit. Het Spaanse ministerie stelt ze weer in dienst en zal het salaris met terugwerkende kracht betalen.

Marokko telt zo'n 380 Spaanse onderwijzers. De leraren die ontslagen zijn behoren echter tot een groep van circa 80 werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

