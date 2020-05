Aantal drugsvangsten Marokkaanse douane met 500% gestegen

De hoeveelheid in beslag genomen cannabishars is in 2019 vervijfvoudigd in vergelijking met het jaar 2018.

In totaal werd in 2019 meer dan 119 ton aan cannabishars in beslag genomen. Het jaar daarvoor ging het nog om circa 19,2 ton. Dat meldt de Marokkaanse douane (ADII) dinsdag in het jaarverslag. De inbeslagname van smokkelwaar, sigaretten, harddrugs en psychotrope drugs nam juist af.

De in beslag genomen goederen (exclusief verdovende middelen en vervoermiddelen) heeft een geschatte waarde van 585 miljoen DH. Daarnaast is bij verschillende huiszoekingen en interventies van de douane in depots en snelwegen smokkelwaar in beslag genomen met een geschatte waarde van 100 miljoen DH.

De douane nam circa 700.000 namaakartikelen in beslag, 95,66 ton plastic zakken en 1,6 miljard DH aan vreemde valuta



Harddrugs Naast cannabishars werd in 218 zo'n 63 kg harddrugs onderschept, een daling ten opzichte van het jaar 2018 (130 kg). Ook werden 680.000 pillen psychotrope drugs (XTC, amfetaminen, rivotril, etc.) in beslag genomen, een daling ten opzichte van de ruim 835.000 eenheden in 2018.

Sigaretten De douane nam vorig jaar 13,5 miljoen smokkelwaar- sigaretten in beslag, tegen 36 miljoen in 2018. Na een neerwaartse trend in de afgelopen jaren registreerden illegale sigaretten in 2019 weer een hogere penetratiegraad (5,23%). Dat is 1,5% meer dan in het jaar 2018 (3,73%), In het jaar 2017 was 5,64% van de sigaretten in Marokko illegaal, in 2016 zelfs 7,46%.

De stijging van 1,5% tussen 2018 en 2019 was het gevolg van een nationale prijsverhoging van pakjes sigaretten.

