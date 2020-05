Oxfam Novib waarschuwt voor enorme sprinkhanenplaag in Afrika

Oxfam Novib vreest dat miljoenen mensen in Oost- en Centraal-Afrika getroffen worden door een enorme sprinkhanenplaag, met zwermen die 400 keer groter zijn dan de huidige die nu al voor veel ellende zorgen.

© ANP 2020

Hevige regenval, verergerd door klimaatverandering, en de coronamaatregelen vormen volgens de hulporganisatie de perfecte omstandigheden voor de beesten om zich te vermenigvuldigen. De huidige plaag heeft al duizenden hectare grond aan gewassen vernietigd. Vooral in Kenia, Ethiopië en Somalië is de schade enorm, aldus Oxfam in een persbericht. De coronamaatregelen, zoals sluiting van grenzen, vormen een grote belemmering om de sprinkhanen te bestrijden. Hierdoor slinken voorraden pesticiden en kunnen piloten niet meer in de nacht insecticiden spuiten over gebieden waar veel sprinkhanen huishouden."De regio wordt geconfronteerd met meerdere crises tegelijk- waarbij de ene de andere verergert", zegt projectleider Nienke Hiemstra van Oxfam Novib. "De ene crisis maakt het moeilijker om de ander te bestrijden. Daardoor vormen ze een combinatie die het leven van miljoenen, kwetsbare mensen bedreigen."Vorige week zegde de Wereldbank 500 miljoen dollar toe aan subsidies en leningen met lage rente aan landen in Afrika en het Midden-Oosten. Oxfam Novib roept meer internationale donoren op om de regeringen in de regio te ondersteunen bij het verlenen van onmiddellijke hulp, waaronder meer subsidies.