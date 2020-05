Tramschutter Gökmen T. schuldig aan verkrachting

De rechtbank in Utrecht heeft tramschutter Gökmen T. woensdag schuldig verklaard aan de verkrachting van een vrouw in juli 2017.

De uitspraak was gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden. Omdat T. in maart dit jaar vanwege de tramaanslag in Utrecht al werd veroordeeld tot de hoogst mogelijk gevangenisstraf, levenslang, kon de rechtbank hem voor de verkrachting geen verdere straf opleggen. T. (38) was net als bij de behandeling van de zaak ook woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Bij de politie ontkende hij eerder de vrouw te hebben verkracht. Hij heeft toegegeven seks met haar te hebben gehad en gezegd dat het er daarbij ruw aan toe ging, maar dat dit op het eigen, uitdrukkelijke verzoek van de vrouw was.

Volgens de rechtbank staat echter vast dat T. het slachtoffer heeft gedwongen tot seksuele handelingen en haar daarbij mishandelde. Het slachtoffer legde daarover "betrouwbare verklaringen" af, die werden ondersteund door getuigen die zij direct na het incident benaderde en forensisch onderzoek. Als T. niet al tot levenslang was veroordeeld, zouden de "aard en ernst" van de verkrachting een forse gevangenisstraf hebben gerechtvaardigd, aldus de rechtbank.

Appgesprekken

T. en de vrouw kenden elkaar al jarenlang. In appjes aan vrienden liet zij in de periode voor het incident doorschemeren dat ze verliefd op hem was en zei ze "een zwak" voor hem te hebben. De bewuste avond stuurde ze hem eerst weg, maar keerde hij later agressief en onder invloed van drank terug. Daarna zou hij zich aan haar hebben vergrepen. Aan een vriend appte ze daarna: "Hij is gek. Hij heeft me verkracht, gebeten, geslagen en over me heen geplast. Ik was bijna dood."



De officier van justitie zei twee weken geleden dat T. de vrouw "op onmenselijke wijze had vernederd". Het slachtoffer claimde bijna 30.000 euro schadevergoeding, waarvan de rechtbank een kleine 10.000 euro toewees.

T. zat vorig jaar enige tijd in voorarrest vanwege de verkrachting. Kort nadat hij was vrijgelaten, pleegde hij de aanslag op de tram. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

