Opnieuw verdachte liquidatieproces Taghi op vrije voeten

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag opnieuw het voorarrest van een verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo opgeschort.

Het gaat om Zaki R. , een broer van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het proces. Saïd R. wordt door justitie beschouwd als de rechterhand van de onbetwiste hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi. Taghi en zestien medeverdachten worden verdacht van het plegen van een reeks liquidaties. Een van de redenen voor de rechtbank om Zaki R. voorlopig vrij te laten is zijn kleinere rol in het geheel. Volgens R. zelf heeft hij helemaal niets met moorden te maken. Zijn advocaat Yassine Bouchikhi wees onder meer op voor R. ontlastende verklaringen van kroongetuige Nabil B. "Hij was toehoorder zonder enige betrokkenheid", aldus de raadsman. R. zou ruzie hebben gehad met Taghi en afstand van hem hebben genomen, omdat hij niet bij liquidaties betrokken wilde worden.

Ook een derde broer R., Mohamed, is verdachte in het monsterproces Marengo. Bouchikhi: "Het zijn broertjes. Dat zij medeverdachten zijn kun je hem niet aanrekenen." R. heeft zestien maanden vastgezeten.

Tussentijdse zittingen

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen vrijlating van R. De rechtbank bepaalde dat R. geen enkel contact mag hebben met zijn medeverdachten. Ook moet hij op iedere zitting verschijnen. Als hij zich niet aan die voorwaarden houdt, dan wordt hij weer in de cel gezet.



Vorige week schorste de rechtbank ook al een verdachte uit diens voorarrest. Het totaal aantal verdachten dat op vrije voeten verkeert komt met R. op vijf. Vorige en deze week vinden tussentijdse zittingen plaats in het Marengoproces. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat vooralsnog gepland vanaf december.

Vergismoord

Hoofdverdachte Taghi werd in december vorig jaar opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Saïd R. is in februari gearresteerd in Colombia. Hij zit daar vast in afwachting van zijn uitlevering. Taghi heeft zich sinds zijn arrestatie nog niet in de rechtszaal laten zien. Ook de huidige tussenronde heeft hij zich geheel aan zich voorbij laten gaan. Donderdag sluit de rechtbank die ronde af, met de bespreking van de zaak tegen Mohamed R.



Marengo draait onder meer om vijf liquidaties, waaronder een zogeheten vergismoord. Justitie heeft aangekondigd nog meer moorden aan het dossier te zullen toevoegen, omdat Nabil B. daarover heeft verklaard.

B.'s advocaat Derk Wiersum werd vorig jaar september doodgeschoten. Omdat B. momenteel geen advocaat heeft, zijn de verhoren van hem enkele weken uitgesteld.

