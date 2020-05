Meer rechts-extremisme in Duitsland

Het aantal politiek gemotiveerde misdrijven in Duitsland is vorig jaar fors gestegen.

Misdaden tegen moslims worden in Duitsland sinds 2017 afzonderlijk geregistreerd. Volgens een rapport van een Duitse krant zondag waren er vorig jaar zo'n 871 aanvallen op de moslimgemeenschap in Duitsland.





Het totale aantal zaken in 2019 is nog niet bekend gemaakt. In 2018 waren het er 910 waaronder 48 aanvallen op moskeeën, dat is iets lager dan de 1.095 in het jaar 2017. Meer dan 90% hiervan werd toegeschreven aan politiek gemotiveerde misdaden door extreemrechts. Ondanks dat het totale aantal misdaden is afgenomen, zijn de aanvallen op moslims toegenomen, benadrukte Die Tageszeitung. In 2017 meldden de autoriteiten 56 moslimhaat gerelateerde aanvallen met in totaal 38 gewonden. In 2018 waren er 74 delicten met in totaal 52 gewonden - waaronder twee moordpogingen.

© ANP/Marokko.nl 2020

De autoriteiten telden ongeveer 41.200 strafbare feiten waarbij daders vermoedelijk politieke motieven hadden. Het gaat volgens criminaliteitscijfers die woensdag zijn gepresenteerd om een toename van ongeveer 14 procent. Meer dan de helft van die strafbare feiten (ruim 22.000) wordt toegeschreven aan rechts-extremisten. Zij maakten zich vaak schuldig aan fysiek geweld. Extremisten met een linkse ideologie worden relatief vaak verdacht van brandstichting.In Duitsland is ook vaker melding gemaakt van antisemitische incidenten. Daar was sprake van een toename van 13 procent. In totaal zijn 2023 strafbare feiten geregistreerd waarbij Jodenhaat het motief zou zijn geweest.