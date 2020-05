Wereldwijd meer dan 350.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 350. 000 voorbij. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties.

Het coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich later over de wereld. Bij ruim 5,5 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest.De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land. Daar is melding gemaakt van 1,6 miljoen coronabesmettingen en ongeveer 99.000 doden. Daarna volgt Brazilië, met ruim 391.000 besmettingen en meer dan 24.000 sterfgevallen door het virus. Dat dodental ligt wel lager dan in veel grote Europese landen, die melding hebben gemaakt van de dood van tienduizenden patiënten.Cijfers die door landen worden aangeleverd over de aantallen doden en besmettingen, laten zich vaak lastig vergelijken. Ze komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.