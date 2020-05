Frankrijk verbiedt gebruik hydroxychloroquine bij coronapatiënt

De Franse regering verbiedt het gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Risico

Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat het gebruik van het middel mogelijk gevaarlijk kan zijn. Hydroxychloroquine, dat onder meer wordt gebruikt om malaria mee te behandelen, wordt op sommige plaatsen in de wereld voorgeschreven aan coronapatiënten. Artsen zoeken noodgedwongen hun toevlucht tot dergelijke geneesmiddelen omdat er nog geen medicijn is dat specifiek is ontwikkeld om Covid-19 mee te behandelen.De bekendste gebruiker van hydroxychloroquine is vermoedelijk de Amerikaanse president Donald Trump. Hij verklaarde eerder het middel tijdens de coronacrisis uit voorzorg te nemen , al zou hij daar inmiddels mee zijn gestopt.Onderzoekers hebben echter vraagtekens gezet bij de effectiviteit van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. In een studie die is gepubliceerd in medische vakblad The Lancet, stond dat het risico op overlijden bij gebruik zelfs groter kan zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie staakte daarop uit veiligheidsoverwegingen een onderzoek naar het gebruik van hydroxychloroquine tegen het coronavirus.Frankrijk heeft nu besloten het gebruik van het middel aan banden te leggen. Dat is daar op de markt onder de naam Plaquenil. Het mag alleen nu nog gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.