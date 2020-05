Acteur Rafik Boubker opgepakt wegens beledigen islam (video)

De politie in Casablanca heeft acteur Rafik Boubker in voorlopige hechtenis genomen omdat hij zich in beschonken toestand beledigend zou hebben uitgelaten over de islam.





LET OP: SCHOKKEND TAALGEBRUIK





Hij zegt in een moskee te zijn gaan drinken omdat de bars gesloten zijn. Hij roept gelovigen op dat ook te doen en voor de wudu (rituele wassing) wijn te gebruiken en whisky te drinken bij het bidden. Boubker heeft later op internet zijn excuses aangeboden, maar voor justitie is dat niet genoeg.



De Marokkaanse acteur is bekend van films en van tv-series. In de film Les Anges de Satan (2007) van Ahmed Boulane speelde hij een Marokkaanse rocker die in een bizar proces een celstraf krijgt wegens belediging van de islam.

De autoriteiten hebben naar eigen zeggen een onderzoek ingesteld of de 47-jarige acteur zich daaraan in een video op internet schuldig heeft gemaakt. Marokkaanse media meldden dat hij dinsdagavond werd opgepakt. Boubker klaagt samen met vrienden in de video over de strenge lockdown in het land.