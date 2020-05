PSV neemt afscheid van Afellay

Ibrahim Afellay vertrekt na dit seizoen bij PSV en wil nog door als speler.





Afellay denkt dat zijn loopbaan er nog niet op zit en onderzoekt de komende weken of hij bij een andere club aan de slag moet gaan.

"We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities" De 34-jarige Afellay, maakte het afgelopen seizoen zijn rentree, na jaren vol blessureleed. Hij bleef het afgelopen voetbaljaar steken op slechts drie competitiewedstrijden.