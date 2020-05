Spanje meldt één corona-dode in laatste etmaal

buitenland 27 mei 17:43

In Spanje is woensdag een tiendaagse periode van nationale rouw ingegaan. Die begon met een minuut stilte om 12.00 en eindigt tien dagen later met een officiële ceremonie. © ANP 2020 Daarmee komt het totale Spaanse dodental op 27.118. Het totale aantal mensen in Spanje bij wie besmetting met het longvirus is vastgesteld, nam in het afgelopen etmaal toe met 510. Bij elkaar zijn al zeker 236.769 Spanjaarden met corona besmet geraakt.De Spaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de data kunnen fluctueren omdat zij de aantallen doden en geïnfecteerden met terugwerkende kracht anders zijn gaan bijhouden. Zowel op maandag als op dinsdag stelde de Spaanse regering de statistieken naderhand bij.In Spanje is woensdag een tiendaagse periode van nationale rouw ingegaan. Die begon met een minuut stilte om 12.00 en eindigt tien dagen later met een officiële ceremonie.