Sportscholen en sauna's mogelijk al 1 juli weer open

Sportscholen en sauna's mogen onder voorbehoud op 1 juli weer open en niet pas op 1 september. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na overleg met het crisisteam van het kabinet.

Hetzelfde geldt voor de kantines van sportclubs en andere verenigingen en voor casino's. Voorwaarde voor de vervroegde opening is wel "dat het veilig kan", zegt Rutte. Daarbij is een harde voorwaarde dat er "strakke adviezen liggen" van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Ook is van belang dat iedereen drukte blijft vermijden en voldoende afstand houdt. Daarbij is aanstaande maandag volgens Rutte "een spannend moment", omdat dan bijvoorbeeld de horeca, musea en bioscopen weer voorzichtig open mogen, zij het met maximaal dertig bezoekers tegelijk.

Routekaart

"Als we het goed doen, en iedereen zich aan de regels houdt, dan is de kans het grootste dat we het virus onder controle krijgen en we op 1 juli verder kunnen verruimen", zegt Rutte. Zo niet, dan bestaat zelfs de kans dat juist weer een aanscherping nodig is, waarschuwt de premier.



Het kabinet kwam eerder deze maand met een routekaart om de coronamaatregelen stapsgewijs af te bouwen. Op 1 juli stond al een uitbreiding gepland van het maximaal aantal bezoekers in de horeca en bij culturele instellingen, maar ook bij onder meer kerkdiensten en uitvaarten.

Naast sportscholen en sauna's zouden ook sekswerkers moeten wachten tot 1 september voor zij weer aan de slag mogen. Voor die groep zit een vervroeging er volgens Rutte niet in. "Je kunt het pakket niet eindeloos blijven uitbreiden."

