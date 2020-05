Politie schiet verdachte dood in Hilversum

Een politieagent heeft bij de Beresteinseweg in Hilversum een verdachte doodgeschoten.

De man bezweek ter plekke aan zijn verwondingen nadat hij was geraakt, zei een woordvoerder van de politie. De identiteit is nog niet bekend. De politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over de toedracht. De politie heeft de omgeving afgezet en onder meer een helikopter ingezet.Het is nog niet bekend waarom de agent geschoten heeft, aldus de woordvoerder, die sprak van een "chaotische situatie" ter plekke. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de schietpartij.