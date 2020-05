Boubker op borgtocht vrij, echtgenote biedt excuses aan (video)

Boubker werd dinsdagavond opgepakt wegens beledigende uitlatingen over de islam.

De 47-jarige acteur klaagde samen met vrienden in een video over de strenge lockdown in het land. Hij zei in een moskee alcohol te hebben gedronken omdat bars in het land gesloten zijn. Ook riep hij gelovigen op hetzelfde te doen en voor de wudu (rituele wassing) wijn te gebruiken. Boubker heeft later op internet zijn excuses aangeboden, maar voor justitie was dat niet genoeg.

Ook echtgenote Mariam heeft in een video excuses aangeboden en iedereen gevraagd de aanstootgevende uitlatingen van haar echtgenoot te vergeven.

Met tranen in haar ogen zei Mariam dat haar man niet helder van geest was toen hij de video opnam. "Toen hij 's ochtends thuiskwam vertelde ik hem dat er een video van hem online circuleerde", zei Mariam. Boubker kon zich naar eigen zeggen niets meer herinneren en achtte het onmogelijk dat hij ooit dergelijke uitspraken zou kunnen hebben gemaakt. Volgens Mariam is haar echtgenoot moslim en zou hij zich nooit zo hebben uitgelaten als hij niet helemaal kachel was geweest.

Boubker beweert niet te weten wie de beelden heeft gemaakt en gedeeld. Alhoewel de beelden laten zien dat Boukber zelf de telefoon vasthoudt verwijt hij zijn gezelschap voor het maken en delen van de video.



Godslastering Volgens artikel 267-5 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht is het beledigen van de islam strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, alsook een geldboete van 20.000 DH tot 200.000 DH. Ook drinken in het openbaar is ten strengste verboden.

Lokale media meldden dat de acteur een borgsom van 5.000 DH heeft betaald.

