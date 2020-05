Marokko: Coronamaatregelen horeca mogelijk 11 juni versoepeld

De horeca in Marokko ging half maart op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Sindsdien hebben meer dan 200.000 horeca-medewerkers hun baan verloren en aanspraak moeten maken op looncompensatie via het sociale zekerheidsfonds CNSS of het coronafonds . De geleidelijke heropening van de horeca is dan ook bedoeld om de economische schade als gevolg van het coronavirus te verzachten.