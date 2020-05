'Ventilatie cruciaal bij bestrijding coronavirus'

Kleine hoestdruppeltjes blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven, vooral waar niet of slecht wordt geventileerd.

Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is van cruciaal belang om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Cardiologie Centra Nederland en het Amsterdam UMC na onderzoek met laserlichttechnieken. Ze publiceren hun bevindingen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine, meldt de Universiteit van Amsterdam op de eigen site.Grote druppels vallen volgens de onderzoekers binnen een seconde naar de grond, maar kleine druppeltjes doen daar erg lang over. De onderzoekers ontdekten dat die zelfs meerdere minuten in de lucht kunnen blijven hangen. Nadat iemand heeft gehoest, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine druppeltjes in de lucht zelfs nog maar gehalveerd is.Bij een experiment in een goed geventileerde ruimte verbeterden de resultaten volgens de universiteit "dramatisch". Nadat een ventilatiesysteem in werking was gezet, verdween de helft van de druppeltjes in 2,5 minuut uit de lucht. In een kamer waarin ook een raam en een deur openstonden, was het aantal druppeltjes zelfs al na 30 seconden gehalveerd.