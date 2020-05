WHO: in twee maanden tijd 160.000 Europese doden meer dan normaal

In 24 Europese landen zijn tussen begin maart en eind mei ongeveer 159.000 meer mensen meer gestorven dan normaal in dat tijdsbestek.

© ANP 2020

Een "significant deel" van dat aantal is aan het nieuwe coronavirus te linken, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag. "Wat wij heel duidelijk hebben gezien is dat de piek in het aantal doden te maken heeft met het overdragen van Covid-19", zei Katie Smallwood van de WHO. Zij benadrukte dat landen die de coronamaatregelen momenteel versoepelen, in de eerste plaats het coronavirus moeten kunnen "traceren en testen" om een tweede golf op afstand te houden.De WHO stelt bijvoorbeeld dat het openen van bars, bedrijven en discotheken nieuwe risico's met zich mee kan brengen. Om dat aan te kunnen, moet het zorgsysteem van een land "een zeer sterk vermogen" hebben.In Europa raakten vooralsnog meer dan 2 miljoen mensen besmet het coronavirus. Zeker 175.000 stierven aan de gevolgen.